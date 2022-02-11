Gönül Dağı'nın Zahide'si derin göğüs dekoltesi ile ağızları açık bıraktı! 'Tam bir afet-i devranmış'

Gönül Dağı'nın Zahide'si derin göğüs dekoltesi ile ağızları açık bıraktı! 'Tam bir afet-i devranmış'

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini canlandıran Ecem Özkaya, son paylaştığı kare ile görenleri büyüledi. Özkaya turuncu ve derin göğüs dekoltesi elbisesi ile "Çok güzelsin" dedirtti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve yine heyecanlı bölümü ile yarın seyircisinin karşısına çıkacak.

Birbirinden yetenekli isimleri başrollerinde ağırlayan dizide Ecem Özkaya, Zahide karakterine hayat veriyor.

3 çocuğu ile yeniden baba evine dönen ve ayakları üzerinde durmaya çalışan Zahide, Sefer'in aşkı sayesinde yeniden mutluluğu buldu.

Sefer ile Zahide'nin çocukları için verdikleri hayat mücadelesi, ekran karşısında seyircilere duygusal anlar yaşattı.

Zahide karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkan Ecem Özkaya, rolünün altından başarı ile kalktı ve herkese kendisini sevdirdi.

Sosyal medyayı diğer isimler kadar aktif kullanmayan güzel ve başarılı oyuncu, son paylaştığı kare ile görenleri büyüledi.

Turuncu elbisesi ve derin göğüs dekoltesi ile görenleri kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya, "Çok güzelsin" yorumlarına neden oldu.

ECEM ÖZKAYA'DAN HAYRAN BIRAKAN KARE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Zahide' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ecem Özkaya, son karesi ile görenleri etkiledi.

Derin göğüs dekolteli elbisesi ile hayranlarından bolca beğeni ve yorum alan Özkaya, güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Dizideki hali ile oyuncuyu görmeye alışkın olanlar şaşırırken, bazıları ise "Sen neymişsin" demekten kendisini alamadı.

İŞTE ECEM ÖZKAYA'NIN O KARESİ

ECEM ÖZKAYA HAKKINDA

1988 yılında İstanbul'da doğan Ecem Özkaya, Maltepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.

2007 yılında yer aldığı Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle ekran macerası başlayan Özkaya; Elveda Rumeli, İffet, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarda rol aldı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Özkaya, 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğlu oldu. Ancak ikili geçtiğimiz yıllarda aldıkları ani bir kararla, yollarını ayırdı.