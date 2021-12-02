Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! 10 yıl süren aşk...

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın eski eşini görenler gözlerine inamamadı. Özkaya'nın eski eşi, ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisinin kadrosunda, birbirinden başarılı usta isimler yer alıyor.

Cumartesi akşamları evlere konuk olan dizide, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Ecem Özkaya, Taner'in ablası Zahide karakterine hayat veriyor.

Zahide karakterini herkese sevdiren ve rolünün altından başarıyla kalkan Ecem Özkaya, güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Başarılı oyuncu, kariyerindeki asıl çıkışını, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alan Burcu Biricik ile kamera karşısına geçtiği Hayat Şarkısı dizisindeki Melek rolüyle yaptı.

ESKİ EŞİ KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZI ÇIKTI

25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Özkaya'nın özel hayatı, diziseverler tarafından mercek altına alındı.

Baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkes kökenli olan Özkaya'nın eski eşini görenler, hayrete düştü.

Güzel oyuncunun, bir zamanlar ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Muro karakteriyle ünlenen oyuncu Mustafa Üstündağ ile evli olduğunu öğrenenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ecem Özkaya, 2010 yılında dünya evine girdiği Mustafa Üstündağ'dan 2020 yılında boşandı. Özkaya'nın bu evliliğinden Ahmet Kaan adında bir erkek çocuğu var.

İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın 10 yıl evli kaldığı eski eşi...







