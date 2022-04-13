Gönül Dağı'nın Zeynep'i dekolteli pozları ve yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! 'Sen ne güzelmişsin'

Gönül Dağı'nın Zeynep'i dekolteli pozları ve yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! 'Sen ne güzelmişsin'

Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Güliz Aybay, yemyeşil gözleriyle kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, dekolteli pozlarıyla görenlerin aklını alıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü konu edinen dizi, aile kavramını ve aşkın en saf halini ekranlara yansıtıyor.

Dizide Elif Hemşire'nin kız kardeşi olan Zeynep, sessiz, sakin tavırları ve mücadeleci ruhu ile dikkati çekiyor

Anne ve babasız büyüyen, tüm zorluklara rağmen avukat olmayı başaran ve ablasına her daim destek olan Zeynep'in hikayesi, izleyicileri derinden yaralıyor.

Zeynep karakterine ise başarılı performansının yanı sıra masum güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan genç oyuncu Güliz Aybay hayat veriyor.

Rolü sayesinde büyük bir üne kavuşan Güliz Aybay, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Göğüs dekolteli paylaşımları ve yemyeşil gözleriyle büyüledi

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Güliz Aybay, oyunculuğa ''Eflin'' adlı diziyle başladı.

Bu dizinin ardından Yaralı Kuşlar dizisinde boy gösteren Aybay, şimdilerde Gönül Dağı dizisinde rol alıyor.

Kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aybay, sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir profil çiziyor.

Instagram'da çok fazla takipçisi bulunmayan genç oyuncu, göğüs dekolteli paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Yemyeşil gözleriyle görenleri büyüleyen 24 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.