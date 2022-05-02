Gönül Dağı’nın Zeynep’i göbeğini açtı, dilini çıkarıp poz verdi! Tesettürsüz hali ağızları açık bırakıyor...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle adını duyuran Güliz Aybay, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Dilini çıkarıp poz veren Aybay, paylaşımını ise yorumlara kapattı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Güliz Aybay; Çocuklar Duymasın, Gülperi, Söz, Jet Sosyete gibi güçlü yapımlarda boy gösterdi.

2019 yılında rol aldığı Yaralı Kuşlar dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Güliz Aybay, asıl çıkışını ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle yaptı.

Başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan'ın yer aldığı dizide, Elif'in kardeşi avukat Zeynep karakterini canlandıran Güliz Aybay, tesettürlü haliyle dikkati çekiyor.

Rolünün hakkını veren ve genç yaşına rağmen iyi bir iş çıkaran Aybay, masumiyeti ve duru güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir profil çizen Aybay, cesur ve dekolteli pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Sere serpe çimlere uzandı

Performansının yanı sıra yemyeşil gözleriyle görenleri büyüleyen Güliz Aybay, Instagram'dan göbeğini açıkta bırakan gömleğiyle çekildiği karelerini paylaştı.

Dilini çıkarıp poz veren Aybay'ın paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Dizideki rolünden oldukça farklı olan 24 yaşındaki oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.