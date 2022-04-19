Gönül Dağı'nın Zeynep'i göbeğini açık bırakan kıyafetiyle sere serpe kayalıklara uzandı! 'Sen ne güzelsin ya'

Gönül Dağı'nın Zeynep'i göbeğini açık bırakan kıyafetiyle sere serpe kayalıklara uzandı! 'Sen ne güzelsin ya'

Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Güliz Aybay, sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi. Yemyeşil gözleriyle kendine hayran bırakan genç oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü konu edinen Köprü Film imzalı dizi, birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyor.

Aile kavramını ve aşkın en saf halini izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran dizide Elif Hemşire'nin kız kardeşi olan Zeynep, sessiz, sakin tavırları ve mücadeleci ruhu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Anne ve babasız büyüyen, tüm zorluklara rağmen avukat olmayı başaran ve ablasını her daim destekleyen Zeynep'in hikayesi, izleyicileri derinden yaralıyor.

Zeynep karakterini ise başarılı oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren genç oyuncu Güliz Aybay canlandırıyor.

Rolü sayesinde büyük bir üne kavuşan Güliz Aybay, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir profil çizen Aybay, son paylaşımıyla gündem oldu.

Sere serpe uzanıp poz verdi

Kabiliyeti ve yemyeşil gözleriyle kendisine hayran bırakan Güliz Aybay, son olarak sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi.

Minicik kazağını kot pantolonla kombinleyen ve göbeğini açıkta bırakan Aybay'ın karesi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Instagram'da çok fazla takipçisi bulunmayan 24 yaşındaki oyuncuya, ''Diziyle alakası yok'', ''Sen ne güzelsin ya'', ''Dizide neden kapalısın'', ''Her halin çok güzel'' yorumları yapıldı.