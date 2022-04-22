Gönül Dağı'nın Zeynep'i sere serpe çimlere uzandı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi! 'Tablo gibi kadınsın'

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle adını duyuran Güliz Aybay, sere serpe çimlere uzanıp poz verdi. Kusursuz fiziğini gözler önüne seren genç oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

9 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelen Güliz Aybay, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Çocuklar Duymasın, Gülperi, Söz, Jet Sosyete gibi güçlü yapımlarda boy gösteren Güliz Aybay, 2019 yılında rol aldığı Yaralı Kuşlar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

2020 yılında mülteci sorunlarını konu edinen ''Eflin'' adlı kısa filmdeki rolüyle büyük beğeni toplayan Güliz Aybay, şimdilerde TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan'ın yer aldığı dizide avukat Zeynep karakterine hayat veren Aybay, oyunculuğuyla alkış topluyor.

Elif Hemşire'nin kız kardeşi olan avukat Zeynep'in hikayesini izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Aybat, duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Rolü sayesinde büyük bir üne kavuşan genç oyuncu, sosyal medyada ise dizideki halinden oldukça farklı bir profil çiziyor.

Sere serpe çimlere uzandı

Performansının yanı sıra yemyeşil gözleriyle görenleri büyüleyen Güliz Aybay, sere serpe çimlere uzanıp poz verdi.

Duru güzelliğini ve kusursuz fiziğini gözler önüne seren Aybay'ın paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Instagram'da çok fazla takipçisi bulunmayan 24 yaşındaki oyuncuya, '''Tablo gibi kadınsın'', ''Diziyle alakası yok'', ''Dizide neden kapalısın'', ''Ne kadar da uzun boylusun'' yorumları yapıldı.