Gönül Dağı'nın Zeynep'ini bir de sosyal medyada görün! 'Sen neymişsin ya'

Gönül Dağı'nın Zeynep'ini bir de sosyal medyada görün! 'Sen neymişsin ya'

Gönül Dağı dizsinde Zeynep karakterine hayat veren Güliz Albay, Instagram kareleri ile hayranlarını büyüledi. Oyuncunun karelerini görenler, "Bu ne güzellik Güliz Hanım" demekten kendisini alamadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, seyircisinin karşısına birçok yeni isim çıkardı.

Bu isimler birbirinden yetenekli ve genç oyunculardan oluşurken, seyirci hepsini sevdi ve bağrına bastı.

Bu isimlerden birisi olan genç oyuncu Güliz Albay, dizide masum bir kız olan Zeynep karakterine hayat veriyor.

Elif Hemşire'nin kardeşi Zeynep anne ve babası olmadan büyüyen, zorluklara rağmen avukat olmayı başarmış bir genç.

Bu özellikleri seyirciye geçiren Güliz Albay, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.

Oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler hayran kalırken, "Dizden çok farklıymış" şeklinde yorum yaptı.

GÜLİZ ALBAY SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Dizide canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu Güliz Aybay, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu sosyal medyayı aktif kullanırken, eklediği fotoğraflar beğeni rekoru kırıyor.

Oyuncuya birçok yorum gelirken, en fazla gelen yorum ise "Dizide göründüğünden daha farklıymışsın" oluyor. Seyirciye rolünü geçirmeyi başaran genç yetenek, dizide geçen yıla oranla daha çok gözükmeye başladı.

GÜLİZ ALBAY KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Güliz Ayla, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini Eflin isimli diziyle yaşayan Albay, sonrasında Yaralı Kuşlar dizisinde rol aldı.

Henüz Instagram'da 9 bin takipçisi bulunan genç oyuncu, kabiliyeti ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.