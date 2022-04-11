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    Gönülleri fetheden savaşçı prenses Zeyna'nın son hali

    Yayınlandığı yıllarda izlenme rekoru kıran "Zeyna" dizisinin yıldız oyuncusu Lucy Lawless’ın bugünkü hali görenleri şaşırtıyor. Mavi gözleriyle dikkat çeken Zeyna, yıllara adeta meydan okuyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 16:49
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    Gönülleri fetheden savaşçı prenses Zeyna'nın son hali

    90'lı yılların en çok sevilen kadın kahramanı Zeyna, bir dönemin gönlünü fetheden oyunculardan oldu.

    Lucy Lawless'in canlandırdığı Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başardı.

    Lawless, “Herkül” dizisinde 3 bölümlük Zeyna karakterini canlandırınca çok beğenildi. Bunun üzerine Zeyna diye yeni bir dizi yazılınca başrolde oynadı.

    1995-2001 yılları arasında 134 bölüm, 6 sezon süren Zeyna: Savaş Prensesi ailesini kaybettikten sonra yurtsuz bir şekilde çıktığı yolculukta yakın arkadaşı Gabrielle ile birlikte seyahet eden, karşısına çıkan haksızlıklarla ve sorunlarla mücadele eden Zeyna'yı anlatıyor.

    Zeyna yaşlandı

    Yayınladığı tarihler de çok beğenilen ve sevilen Lucy Lawless değişimi ile oldukça şaşırtıyor.

    1995-2001 yıllarında Yeni Zellanda'da çekilen Zeyna ile milyonları kendine hayran bırakan yıldız oyuncu şimdilerde 54 yaşında.

    Lezbiyen olduğunu açıklayan Lucy Lawless, dünya çapında olmasa da hala oyunculuk yapıyor.

    İşte Zeyna'nın son hali...

    Gönülleri fetheden savaşçı prenses Zeyna nın son hali #1

    Gönülleri fetheden savaşçı prenses Zeyna nın son hali #2

    Gönülleri fetheden savaşçı prenses Zeyna nın son hali #3

    Gönülleri fetheden savaşçı prenses Zeyna nın son hali #4

    Gönülleri fetheden savaşçı prenses Zeyna nın son hali #5


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