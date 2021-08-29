Gönülleri fethetti! Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Mercan, hem güldürdü hem ağlattı

Gönülleri fethetti! Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Mercan, hem güldürdü hem ağlattı

Geceye damgasını vuran yarışmacı Mercan Sönmez, sempatik tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekerken, yaşam hikayesiyle de hüzünlendirdi. Putin esprisiyle güldüren Sönmez, 60 bin lirayla veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 21 yaşındaki Mercan Sönmez yarışmaya Kahramanmaraş Elbistan'dan, kardeşiyle geldi.

Yarışmaya kız kardeşiyle katılan Sönmez, Atatürk Üniversitesi’nde hukuk bölümünde okuyor.

Bulunduğu bölgede kadınların erkenden geçim derdine düştüğünü ifade eden Mercan, bu nedenle boş vakti olmadığını, vakit buldukça sudoku çözdüğünü söyledi.

HİKAYESİ YÜREKLERİ BURKTU

Çiftçi çocuğu olduğunu söyleyen Sönmez, anlattığı hikayesiyle kendisi gibi çiftçi olan Kenan İmirzalıoğlu'nu da duygulandırdı.

Mercan, ailesinin çiftçilikle uğraştığını vurgulayarak hem çalıştığını hem de okuduğunu belirtti.

Yarışmaya katılma amacını da açıklayan Mercan, geçim derdine düşen ve erken yaşta çalışmak zorunda kalan genç kızlara umut ışığı olmak istediğini dile getirdi.

"EVLENMEYİ DEĞİL, OKUMAYI SEÇMEK..."

Genç kız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim oralardaki kızlar, erkenden geçim derdine düşüyor. Ben yarışmaya katılarak onlara umut ışığı olmak istedim. Çünkü bu yarışmaya katılmak benim hayatımda bir mucize. Bir evde üç-dört kızsanız ve geçim sıkıntınız varsa; evlenmediyseniz ailenize yük oluyorsunuz. Çünkü siz evlenmeyi değil, okumayı seçmişsiniz. Bir şekilde aileye destek olmalısınız."





RUSYA ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU

Mercan Sönmez, “Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir?” sorusuna verdiği doğru yanıtla (Japonya) 60 bin TL kazandı.

Şıklar arasında yer alan Rusya seçeneği için ise "Putin buna izin vermez" diyerek Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkalara boğdu.

Yarışmaya kabul edildiği için Kenan İmirzalıoğlu ve Milyoner ekibine teşekkür etti. Bunun üzerine Kenan İmirzalıoğlu, şu sözleri söyledi:

"İKİ ÇİFTÇİ EVLADI"

"Ne demek Mercan, sen bu ülkenin vatandaşlarından birisin. Memleketinde o kadar zorluğun arasında üniversiteyi de kazanmışsın, bu çok önemli. Ben de bir çiftçi çocuğuyum, biz de babamıza çok yardım ettik tarlada. Fakat o da her zaman bizim okumamızı istedi. Çok şükür başarabildik ve şu an karşılıklı oturabiliyoruz iki çiftçi evladı olarak."