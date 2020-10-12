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Google Oğuz Atay'ı doodle yaptı

Google Oğuz Atay'ı doodle yaptı

İnternet arama motoru Google, ünlü Türk Yazar Oğuz Atay'ı doodle yaptı. Doğum günü olan tarihte doodle yapan Google, Oğuz Atay'ı bu şekilde andı.