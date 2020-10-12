- Haberler
- Medya Haberleri
- Google Oğuz Atay'ı doodle yaptı
Google Oğuz Atay'ı doodle yaptı
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 00:50
Türk ünlü yazar Oğuz Atay 12 Ekim 1934 tarihinde doğmuştu. İnternet arama motoru olan Google'da ünlü yazarı unutmadı.
Arama motoruna Oğuz Atay'a özel doodle yapan Google, usta yazarı bu şekilde andı.
Türk Edebiyatı'na birçok eser kazandıran Oğuz Atay'ın en çok bilinen romanı Tutunamayanlar'dır.
Oğuz Atay Neden Doodle Oldu!
Google başarılı ve efsane yazar Oğuz Atay'ı 86.doğum günü nedeniyle doodle yaparak, kullanıcıların karşısına çıkardı. 12 Ekim'de Kastamonu'da doğan yazar, 13 Aralık 1977 tarihinde yaşamını yitirmişti.
Oğuz Atay Kimdir?
OĞUZ ATAY'IN ESERLERİ
İTÜ inşaat fakültesi mezunu olan Atay'ın yayımlanmış 7 kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar sırasıyla şunlardır:
Tutunamayanlar (1972)
Tehlikeli Oyunlar (1973)
Bir Bilim Adamının Romanı (1975)
Korkuyu Beklerken (1975)
Oyunlarla Yaşayanlar (1975)
Günlük (1987)
Eylem bilim (1998)