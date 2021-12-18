Gören bir daha bakıyor! Kardeşlerim'in Berk’i Recep Usta uzun saçlı haliyle şaşkına çevirdi

Gören bir daha bakıyor! Kardeşlerim'in Berk’i Recep Usta uzun saçlı haliyle şaşkına çevirdi

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Berk karakteriyle adından söz ettiren Recep Usta'nın hayatı mercek altına alındı. Usta'nın uzun saçlı halini gören hayranları, gözlerine inanamadı.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, ilk sezonunda olduğu gibi ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin oyuncuları, özel hayatlarıyla merak konusu oluyor.

Bu isimlerden biri de dizide Berk karakterine hayat veren genç oyuncu Recep Usta oldu.

Dizide Aybike rolünü canlandıran Melis Minkari ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Usta; sempatik tavırları, konuşma tarzı ve turuncu saçlarıyla kısa sürede gönüllere taht kurdu.

Şahsiyet dizisiyle başlayan kariyerinde hızla yükselen ve Kardeşlerim dizisiyle adını duyuran yakışıklı oyuncu, kısa sürede sosyal medyada 600 bin takipçiye ulaştı.

UZUN SAÇLI HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan 24 yaşındaki oyuncu Recep Usta'nın sosyal medya hesabını takibe alanlar, eski imajını görünce şaştı kaldı.

Instagram hesabında oyuncunun uzun saçlı haliyle karşılaşan hayranları, gözlerine inanamadı.

İşte Recep Usta'nın takipçilerini şaşkına çeviren uzun saçlı hali…

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