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    Gören şaştı kaldı! Melisa Döngel bakın hangi klipten çıktı...

    Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla karakteriyle beğeni toplayan genç oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Berkay'ın yeni klibinde yer almasıyla dikkatleri çekti. Döngel, yakın dostu Berkay'a eşlik etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 12:47
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    Gören şaştı kaldı! Melisa Döngel bakın hangi klipten çıktı...

    Güzelliği ve oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Melisa Döngel, ekranların aranılan yüzlerinden oldu.

    Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakteri ile izleyici karşısına çıkan Melisa Döngel, arkadaşı Berkay'a bir jest yaptı.

    PERFORMANSI BEĞENİLDİ

    Dizi setinden şarkı setlerine geçiş yapan Döngel, Berkay'ın ‘Yan’ isimli yeni şarkısının klibinde oynadı.

    Klipte ayrılık acısı yaşayan aşık bir çifti oynayan dostlar, dinleyicilerinin beğenisini de kaptı.

    Gören şaştı kaldı! Melisa Döngel bakın hangi klipten çıktı... #1

    Gören şaştı kaldı! Melisa Döngel bakın hangi klipten çıktı... #2

    Gören şaştı kaldı! Melisa Döngel bakın hangi klipten çıktı... #3

    Gören şaştı kaldı! Melisa Döngel bakın hangi klipten çıktı... #4

    Gören şaştı kaldı! Melisa Döngel bakın hangi klipten çıktı... #5

    Gören şaştı kaldı! Melisa Döngel bakın hangi klipten çıktı... #6

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