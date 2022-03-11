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    Gören 'yeniden doğmuş' diyor! Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın son hali...

    Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Nazan Şoray'ın inanılmaz değişimi görenleri şaşkına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 11:42
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    Gören 'yeniden doğmuş' diyor! Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın son hali...

    Türk sinemasında 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra ekranlarda yer aldı.

    Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray'ı görenlerin adeta nutku tutuldu.

    Türkan Şoray'ın kız kardeşi oyuncu ve şarkıcı Nazan Şoray'ın eski halinden eser kalmadı.

    ESTETİKLE GENÇLEŞTİ

    Nazan Şoray'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmazken, estetik dokunuşlarla da büyük bir değişim yaşadığı görüldü.

    68 yaşındaki Nazan Şoray'ı görenler, "gençlik yıllarına geri dönmüş" yorumlarında bulundu.

    İşte Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray'ın son hali...

    Gören yeniden doğmuş diyor! Türkan Şoray ın kardeşi Nazan Şoray ın son hali... #1

    Gören yeniden doğmuş diyor! Türkan Şoray ın kardeşi Nazan Şoray ın son hali... #2

    Gören yeniden doğmuş diyor! Türkan Şoray ın kardeşi Nazan Şoray ın son hali... #3

    Gören yeniden doğmuş diyor! Türkan Şoray ın kardeşi Nazan Şoray ın son hali... #4

    Gören yeniden doğmuş diyor! Türkan Şoray ın kardeşi Nazan Şoray ın son hali... #5

    Gören yeniden doğmuş diyor! Türkan Şoray ın kardeşi Nazan Şoray ın son hali... #6


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