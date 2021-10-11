Görenler gözlerine inanamadı! İşte Zeynep Bastık'ın eski hali

Pop müziğin genç yeteneklerinden Zeynep Bastık'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem oyunculuk da yapan Bastık'ın eski halini görenler, gözlerine inanamadı.

Son dönemin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz Temmuz ayında 3 yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış'la dünya evine girdi.

Bastık, evleneceği günün hemen öncesinde Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenlemiş ve bu partinin fotoğrafları sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Edis ile samimi dansı nedeniyle bir kez daha gündeme gelen ünlü şarkıcının yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü müzik serüveninde, Youtube kanalında yaptığı akustik derlemelerle muhteşem bir çıkış yakalayan Bastık'ın ortaya çıkan eski halleri, sosyal medyada gündem oldu.

MURAT DALKILIÇ'IN VOKALİSTLİĞİNİ YAPTI

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yapmıştı.

Aynı zamanda Murat Dalkılıç ile ''Lüzumsuz Savaş'' şarkısını seslendirerek dinleyicilerin karşısına çıkmıştı.

OYUNCULUK DA YAPMIŞ

Şarkıcı kimliği ile tanınan Zeynep Bastık'ın oyunculuk yaptığı da ortaya çıktı. Bastık'ın oyunculuk yaptığını ilk defa öğrenenler ise bir hayli şaşırdı.

Ünlü şarkıcı, 2015 yılında başrollerinde Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu'nun olduğu ''Adı Mutluluk'' dizisinde Gonca karakterine hayat verdi. 2016 yılında ise ''Umuda Kelepçe Vurulmaz'' dizisinde Rüya karakterini canlandırdı.

İşte ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın yıllar içindeki değişimi…