Görenler inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç o ismin kopyası!

Görenler inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç o ismin kopyası!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan oyuncu Selin Genç, İranlı oyuncu Golshifteh Farahani'ye benzetildi. İkili arasındaki benzerlik görenleri şaşırtırken, Genç oyunculuğu ile dikkati çekiyor.

ATV'nin başarılı yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova, kadrosunda güçlü isimleri barındırıyor.

Ana kadroda Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Selin Yeninci gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni sezonda da ekranda olacak.

Dizinin hayranları yeni sezonu beklerken, dizide "Gülten" karakterine hayat veren Selin Genç ile İranlı oyuncunun benzerliği herkesi şoke etti.

İki oyuncu arasındaki benzerliği görenler gözlerine inanamadı.. İşte o benzerlik..

İRANLI OYUNCUYA BENZETİLDİ

Selin Genç dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi. 27 yaşındaki Genç ile 38 yaşındaki İranlı oyuncu Golshifteh Farahani arasındaki benzerlik görenleri şaşırttı.

Golshifteh Farahani birçok projede rol aldı. O projelerin en bilenenleri ise şu şekilde;

Extraction

Olacak İş Değil

Yalanlar Üstüne

FOTOĞRAFLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Selin Genç ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Gülten" karakterinin yanı sıra Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkati çekiyor.