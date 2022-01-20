Görenler şaştı kaldı! Kuruluş Osman'ın Göktuğ'u Burak Çelik'in eski sevgilisi bakın kim çıktı

Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ karakterine hayat veren Burak Çelik'in hayatı, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Çelik'in bir dönem başarılı oyuncuyla aşk yaşadığını öğrenenler şaştı kaldı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide, merak edilen isimlerden biri de yakışıklı oyuncu Burak Çelik oldu.

Dizide canlandırdığı Göktuğ karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Burak Çelik, özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ünlü ismi görenler şaştı kaldı.

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Oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da kendine hayran bırakan Burak Çelik'in özel hayatı araştırılmaya başlandı.

Yakışıklı oyuncunun, bir dönem güzel oyuncu Öykü Çelik ile aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Burak Çelik, 2016 yılında ''Hayat Sevince Güzel" isimli dizide rol aldığı ünlü oyuncu Öykü Çelik ile birliktelik yaşamıştı.