Görenler tanımakta zorlanıyor! Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş son haliyle şaşırttı

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili'de yıldızı parlayan isimlerden biri de Burak Alkaş oldu. Dizide Orço karakterine hayat veren genç oyuncu Burak Alkaş, son haliyle herkesi şaşırttı.

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kıran Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran geçlik dizileri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

Günümüzde de eski bölümleri izlenen dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oluyor. O isimlerden biri de Burak Alkaş...

SAKALLI İMAJIYLA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Burak Alkaş, sektöre birçok yıldız isim kazandıran Pis Yedili dizisinde Orço karakterine hayat vermişti.

Orço karakteri, okuldaki genç kızların, bilhassa Alice'in kabusuydu. Çıkarcı olmasına rağmen Türk seyircisi Orço'yu çok sevdi çünkü kendine özgü bir karakterdi.

Peki, okulun çılgın çocuğu Orço'yu canlandıran Burak Alkaş, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? Dizide sinek kaydı hallerine alışık olduğumuz 38 yaşındaki oyuncu, sakallı imajıyla bambaşka biri oldu.

''ORÇO SENİ ÖZLEDİK''

Instagram'da 70 bin takipçisi olan Alkaş'ın fotoğraflarına sık sık ''Abi yaşlanmışsın ya'', ''Orço seni çok özledik'' ve ''Sen süper bir oyuncusun'' gibi yorumlar yapılıyor.

Burak Alkaş'ın yaşlandığını söyleyen takipçilerinin aksine, sakalı kesince yeniden Orço olacağına inanan Instagram kullanıcıları da var.

'KAMİLLER'' SÖZÜYLE AKILLARA KAZINDI

Pis Yedili'de sık sık kullandığı 'Kamiller' sözüyle akıllara kazınan Alkaş, yıllar önce verdiği bir röportajda, ''Beni görüp 'Kamil' diye seslenenler de var, birbirlerine bu sözle takılanlar da. Roman havası bile yapıldı bu söze. Bana uğurlu geldi.'' ifadelerini kullanmıştı.

Alkaş, kendisini milyonların tanımasını sağlayan Orço karakterini oynarken çok eğlendiğini, hatta bazen hızını alamayıp bütün seti gülme krizine soktuğunu anlatmıştı.

İşte Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son hali…







