Görenler tanıyamadı! Kilo veren Ata Demirer'in son haline beğeni yağmuru...

Zamanının büyük kısmını Ege'de geçiren Ata Demirer, hızla kilo vermeye başladı. Demirer'in son halini gören takipçileri şaşkınlığa uğradı. İşte hızla kilo veren Ata Demirer'in son hali...

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkaran Ata Demirer doğum gününde ortaya çıktı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla herkesi şaşkına çeviren Ata Demirer bir hayli kilo verdi.

TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ

İşte 49. yaş gününde yaptığı paylaşıma, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum alan Ata Demirer'in son hali...