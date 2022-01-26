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    • Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

    TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Çağlar'ın estetiksiz halini görenler, 'Yok artık' demekten kendilerini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 21:58
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    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

    Anlattığı hikayelerle herkesin beğenisini kazanan TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

    Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, genç yeteneklere fırsat tanıyarak kendi yıldızlarını yarattı.

    Bu yeni yeteneklerden biri de hç şüphesiz Hazal Çağlar... Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve güçlü sesi ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

    PAYLAŞIMLARIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

    1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

    Ardından İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nü bitiren Çağlar, ekran macerasına ''Aile Hükümeti'' adlı filmle başladı.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Çağlar, paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #1

    ESKİ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

    Rolünün altından başarıyla kalkan ve söylediği şarkılarla gönüllere dokunan Hazal Çağlar'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.

    Çağlar'ın eski halini gören hayranları, büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncuyu tanımakta zorlandığını dile getirdi.

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #2

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #3

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #4,Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #5

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #6

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #7

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #8

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #9

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #10

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #11

    Görenler tanıyamıyor! Gönül Dağı nın Asuman ı Hazal Çağlar ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı #12


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