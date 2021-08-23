Görenlerin ağzı açık kaldı! Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin çok değişti.. Kimse tanıyamıyor

Görenlerin ağzı açık kaldı! Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin çok değişti.. Kimse tanıyamıyor

Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran Melek Şahin'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın'da bir çok isim, hayat verdiği karakterler ve repliklerle adeta hafızalara kazındı.

Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin oldu.

Yayın hayatına 2002 yılında başlayan ve 9 sezon süren komedi türündeki yapımda, çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine karakteriyle gönüllerde taht kuran Melek Şahin'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI

50 yaşındaki başarılı oyuncu Melek Şahin, yaklaşık 45 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Melek Şahin'i görenler, tanımakta zorlandı.

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Tatil pozlarıyla herkesin beğenisini toplayan Şahin, değişimiyle de dikkat çekti. Dizideki halinden çok farklı olan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Şahin'in takipçileri, ''Resmen genç kıza dönmüş.'' şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

"ROLDEN ROLE GİRDİĞİM DOĞRUDUR"

Melek Şahin, geçtiğimiz haftalarda 'Çocuklar Duymasın' setinden yayınladığı bir kareye, "Emine'nin bir #tbt hali. 2014 senesi 'Çocuklar Duymasın' set. Bilmem kaçıncı bölümde 'Emine'ye bir dizide rol teklifi gelmişti. Rolden role girebildiğim doğrudur" notunu yazmıştı.

MASKE DİKİP SATMIŞTI

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si 50 yaşındaki oyuncu Melek Şahin, pandemi sürecinde kendi diktiği maskelerin Instagram hesabı üzerinden satışını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA VE TEDAVİ DESTEĞİ VERMİŞTİ

Şahin, kendi hesabı üzerinden yaptığı satıştan elde ettiği gelir ile sokak hayvanlarına mama ve tedavi desteği sağlayarak herkesin takdirini kazanmıştı.