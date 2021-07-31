Görevimiz Tehlike 2 filmi bu akşam TRT'de! Görevimiz Tehlike 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon, macera ve gerilim türlerinde izleyicisinin karşısına çıkacak olan Görevimiz Tehlike 2 filmi için geri sayım devam ediyor. Peki Görevimiz Tehlike 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2000 yılında vizyona giren ve başrollerinde Tom Cruise, Dougray Scott gibi isimlerin yer aldığı Görevimiz Tehlike 2 filmi, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda John Woo'nun oturduğu, senaryasounu Robert Towne ile Brannon Braga'nın birlikte kaleme aldığı Görevimiz Tehlike 2 filmi, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor.

Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler, ''Görevimiz Tehlike 2 filmi kkonusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor.

İşte Görevimiz Tehlike 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 KONUSU NEDİR?

Sean Ambrose emekli bir IMF ajanıdır. Bilim insanları tarafından üretilen Chimera isimli ürkütücü bir virüsü elde etmeye çalışmaktadır. Bu virüsün piyasadaki paha biçilmezliğini kullanıp milyarlarına ulaşmak ise tek hedefidir.

Dünyanın en ünlü ve en gizli ajanlarından biri olan Ethan Hunt ise Ambrose'nin peşine düşer. Ambrose, Ethan'ı etkisiz kılabilmek adına onun eski sevgilisi olan Nyah Hall'u işin içine sokmaya karar verir. Planı tutacaktır... En azından bir süreliğine...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 OYUNCULARI KİMLER?