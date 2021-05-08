Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları..

Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi, bu akşam Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Orijinal adı ''Mission: Impossible Fallout'' olarak bilinen Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda MChristopher McQuarrie'in oturduğu ve başrolünde Tom Cruise'ın yer aldığı aksiyon ve macera türündeki Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi, Temmuz 2018 tarihinde vizyona girdi.

Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu ve oyuncu kadrosu...

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ KONUSU

Görevimiz Tehlike 5'in devamı ve Mission: Impossible film serisinin altıncı filmi olan bu filmde, Solomon Lane'nin yakalanmasından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir.

Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.

GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI