Görkem Sevindik'ten müjdeli haber geldi! Gizli saklı evlenmişti, eşi bakın kim çıktı

Son olarak "Kahraman Babam" dizisinde Uğur karakterine hayat veren Görkem Sevindik'in geçen sene pandemi döneminde gizlice evlendiği ve yakında baba olacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Söz dizisinde Keşanlı karakterine hayat veren ve bu rolle kariyerinde zirveyi yakalayan Görkem Sevindik, son olarak "Kahraman Babam" dizisinde Uğur karakterini canlandırmıştı.

Başarılı oyuncu Görkem Sevindik'ten hayranlarını sevindirecek müjdeli haberler peş peşe geldi.

Sevindik'in gizlice evlendiği ve yakında baba olacağı ortaya çıktı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşi ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR İLE EVLENDİ

TV100'de yer alan habere göre, Sevindik'in geçen yıl pandemi döneminde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’le gizlice evlendiği ortaya çıktı.

Sevgilisi Kübra Siyahdemir’le evlendiğini gizleyen ünlü oyuncunun sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğrenildi.

GÖRKEM SEVİNDİK BABA OLUYOR

Her fırsatta kameralardan kaçan ve ilişkileri hakkında bilgi vermeyen çift, anne baba olmak için gün sayıyor. Çift çok yakında bebeklerini kucağına alacak.