Esra Erol, yüzde 95 görme engelli 33 yaşındaki İbrahim Can'ın hiç bilmediği biyolojik annesini buldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında duygusal anlar yaşandı.

Yüzde 95 görme engelli 33 yaşındaki İbrahim Can, hiç bilmediği biyolojik annesini bulmak için Esra Erol’un kapısını çaldı.

"ZOR GÜNLERİM OLDU"

Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bey, kendisini büyüten aileyi çok üzdüğünü söyleyerek "Kötü alışkanlıklarım ve zor günlerim oldu. 2017 yılında kaza sonucu göz bebeğimdeki sinirler koptu." dedi.

Görme engelli kişi, hiç bilmediği annesine 33 yıl sonra kavuştu VİDEO

33 YILDIR BİLMEDİĞİ BİYOLOJİK ANNESİNE KAVUŞTU

33 yıl sonra hiç bilmediği annesine Esra Erol’da kavuştu. Kısa süre içinde Esra Erol müjdeli haberi verdi ve anne oğul 33 yıl sonra Esra Erol’da kavuştu.

"BENİ SAĞLAM BIRAKTIN, KÖR BULDUN ANNE"

İbrahim Bey “Beni sağlam bıraktın, kör buldun anne” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.