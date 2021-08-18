Görümce filmi nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2016 yılında vizyona giren komedi türündeki Görümce filmi, bu akşam televizyon ekranlarından film severlerle buluşuyor. Peki Görümce filmi nerede çekildi? İşte Görümce filmi konusu ve oyuncuları...

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu, senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı Görümce filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Başrollerinde Gupse Özay, Eda Ece, Buğra Gülsoy gibi isimlerin bulunduğu Görümce filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor.

Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Görümce filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görümce filmi İstanbul'da çekildi.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.

Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Görümce filmi oyuncuları arasında Gupse Özay, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars yer alıyor.