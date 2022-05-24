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- 'Görünmeye ramak kalmış' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek dekoltesi 'pes' dedirtti...
'Görünmeye ramak kalmış' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek dekoltesi 'pes' dedirtti...
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 14:29
Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren Dilara Aksüyek, cesur sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile ekran macerasına başlayan Aksüyek, yıldızını parlatmayı başardı.
2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandıran Dilara Aksüyek, ardından "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini üstlendi.
34 yaşındaki Dilara Aksüyek, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Geli, Arıza ve Baş Belası dizilerinde de rol aldı.
Sosyal medyada iddialı kareler
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Aksüyek, paylaşımlarıyla güzelliğini gözler önüne seriyor.
Yeşil büstiyer takımıyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Straplez büstiriyle göğüs dekoltesi veren Dilara Aksüyek, takipçilerinden binlerde yorum ve beğeni aldı.