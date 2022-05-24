Haberler

Medya Haberleri

'Görünmeye ramak kalmış' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek dekoltesi 'pes' dedirtti...

'Görünmeye ramak kalmış' Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek dekoltesi 'pes' dedirtti...

Baba dizisinde Elif karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Büstiyer ile dekolteli bir karesini paylaşan oyuncu, sosyal medyayı salladı.