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    Göz kamaştıran pozlar! Su Burcu Yazgı Coşkun derin yırtmacı ve dekoltesiyle selam çaktı...

    Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, Altın Kelebek'in sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 14:54
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    Göz kamaştıran pozlar! Su Burcu Yazgı Coşkun derin yırtmacı ve dekoltesiyle selam çaktı...

    Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Asiye karakteri ile adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Dizide Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak ile başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı, genç yaşta adını geniş kitlelere duyurdu.

    Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülen Su Burcu Yazgı Coşkun, kırmızı halıda boy gösterdi.

    Altın Kelebek pozları

    Ten rengi cesur elbisesiyle beğeni toplayan Coşkun, hem güzelliği hem fiziğiyle dikkat çekti.

    Dekoltesiyle göz kamaştıran genç oyuncu, derin yırtmaçlı ve straplez seçimiyle tam not aldı.

    İşte Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un ödül kombini..

    Göz kamaştıran pozlar! Su Burcu Yazgı Coşkun derin yırtmacı ve dekoltesiyle selam çaktı... #1

    Göz kamaştıran pozlar! Su Burcu Yazgı Coşkun derin yırtmacı ve dekoltesiyle selam çaktı... #2

    Göz kamaştıran pozlar! Su Burcu Yazgı Coşkun derin yırtmacı ve dekoltesiyle selam çaktı... #3


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