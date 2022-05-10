Göz rahatsızlığı genç kızı TikTok fenomeni yaptı

18 yaşındaki TikTok fenomeni Elley Davies, göz rahatsızlığı nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

18 yaşındaki Elley Davies isimli sosyal medya fenomeninin paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

Eğlenmek için sosyal medya platformu TikTok'a videolar yükleyen Davies'e, göz tembelliği tehşisi kondu.

Sosyal medya fenomeni genç kız, rahatsızlığıyla dikkat çekiyor

Rahatsızlığını umursamayan Davies'in hastalığı giderek ağırlaştı ve yüzde 80'lik bir görme kaybı oluştu.

Hastalığı yüzünden hayatı boyunca zorbalığa maruz kalan Davies'in bu rahatsızlığı sosyal medya sayesinde yok oldu.

"Ağabeyim gözlük taktı hastalığı düzeldi, ama ben takmadım"

Hastalığının 4 yaşında fark edildiğini ifade eden Davies, “Ailem gözümün tembelleşmeye başladığın fark ettiğinde beni doktora götürdü. Ağabeyimin de aynı sorunu vardı. O gözlük taktı ve hastalığı düzeldi. Ben takmadığım için daha da ilerledi. Tek pişmanlığım gözlük takmamak. İnsanlar bana bakıyor ve kendi aralarında fısıldaşıyor. Bu çok rahatsız edici.” dedi.

Davies’in farklılığı, kısa sürede sosyal medyada popüler olmasına yardımcı oldu.

"İlk başta bu kadar büyük bir takipçi kitlesi beklemiyordum"

Makyaj becerilerini sergilediği videolar sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Davies, “TikTok'a biraz eğlenceli olarak başladım, kayıt sırasında dans etmeyi ve şarkılarla dudak senkronizasyonunu her zaman sevdim. İlk başta bu kadar büyük bir takipçi kitlesi beklemiyordum. Tana Mongeau ve Georgia Louise Harrison gibi ünlüler ve tanınmış kişiler bile bunun hakkında yorum yaptı ve bu inanılmaz bir duyguydu.” diye konuştu.