Gözde Kansu’dan olay haraket! Emre Altuğ ile el ele… 'Yalı Çapkını' dizisinin yıldızları Emre Altuğ ve Gözde Kansu'nun aşkı sosyal medyayı salladı! Törene Emre Altuğ ile el ele gelen Gözde Kansu öyle birine selam verdi ki…

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Star Tv’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Gülgün ve Orhan’a hayat veren ikili aşk iddiaları ile sık sık gündeme geliyordu. İddialar sonra açıklama yapan ikili, arkadaş olduklarını söyledi.

Yapılan açıklamalar ikilinin sadece arkadaş olduklarına inandırmadı ve sık sık aşk iddiaları ile gündemdeki yerlerini korudular.

Artık saklamıyorlar…

Emre Altuğ ve Gözde Kansu Altın Kelebet Ödül Töreni’nde el ele görüntülendi. Kameralaara yakalanan oyunculardan henüz bir açıklama gelmedi. Bu bir aşk itirafı mıydı yoksa sadece arkadaşlar mı?

Ayrıca, Kansu’nun gecede Altuğ’un eski eşi Çağla Şikel ile selamlaşması gündemde adeta bomba etkisi yarattı.