GÖZLER BU DÜĞÜNDE! Yunan iş insanı, Ürdün prensesiyle evlenebilmek için öyle bir şey yaptı ki.. 2023 yılının ilk kraliyet düğününe sayılı günler kaldı. Ürdün Kralı Abdullah’ın kızı Prenses İman Bin Abdullah ile Yunan iş insanı Jamil Aleksander Thermiotis dünyaevine girecek..

Venezuela’da dünyaya gelen Yunan asıllı iş insanı Jamil Aleksander Thermiotis ve Ürdün Kralı Abdullah’ın kızı Prenses İman Bin Abdullah evlenmek için gün sayıyor.

26 yaşındaki Prenses İman Bin Abdullah ile 28 yaşındaki Jamal Thermiotis, Amman'da hayatlarını birleştirecek.

Çiftin düğün töreni büyük bir merakla beklenirken Yunan iş insanı Jamil Aleksander Thermiotis'in Ürdün prensesi ile evlenebilmek için yaptığı o hareket gündeme oturdu.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan bu haber sonrası gözler 12 Mart tarihinde yapılacak düğün törenine çevrildi.

Müslüman oldu

Yunan basınında yer alan iddiaya göre Jamil Aleksander Thermiotis, Ürdün Kralı Abdullah’ın kızı Prenses İman Bin Abdullah ile evlenebilmek için müslüman oldu.

12 Mart’ta gerçekleşmesi beklenen kraliyet düğünü öncesinde kına gecesi düzenlendi. Geceye Kraliyet ailesinden birçok isim katıldı.

Gelinlik kemerini kızına taktı

Ürdün kraliçesi Rania, kendi düğününde gelinliğine taktığı kemeri kına gecesi için kızına vererek jest yaptı. Kraliçe kemeri bizzat kendi elleriyle taktı.

Uzun süre sakladılar

Jamil Aleksander Thermiotis ve Prenses İman bin Abdullah'ın yaklaşık üç yıldır birlikte oldukları ortaya çıktı.

12 Mart 2023 tarihinde evlenecekleri açıklanan çiftin dini inançlarının farklı olmasından dolayı ilişkilerinin uzun süre sadece aile arasında bilindiği ve kamuoyuna açıklanmadığı iddia edildi.