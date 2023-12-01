Gözler fotokopi! İşte Rıza Baba Zafer Ergin'in gözlerden uzak kızı... Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in gerçek kızı Esra Ergin'i görenler şaştı kaldı.

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Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle ekranlarda...

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, ilgi çekmeye devam ediyor.

Dizide Rıza Baba karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Zafer Ergin, sevilen isimler arasında.

Özel hayatını gözlerden uzak tutan Zafer Ergin, sık sık merak konusu oluyor.

Hakkında araştırma yapanlar, Ergin'in gerçek hayattaki kızını gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

İşte Zafer Ergin'in kızı

1986 yılında meslektaşı Binnaz Ergin ile dünya evine giren Zafer Ergin'in bu evliliğinden Esra adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Usta oyuncu, zaman zaman kızı ve torunu ile de paylaşım yapıyor.

80 yaşındaki oyuncunun kızı Esra Ergin'i ilk kez görenler ise şaşkınlık yaşıyor.

İşte Zafer Baba'nın kızı...