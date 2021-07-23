Gözler onu aramıştı! Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine neden katılmadı?

Gözler onu aramıştı! Demet Akalın, Alişan'ın kardeşinin cenazesine neden katılmadı?

Demet Akalın, aylarca Star TV'de birlikte program sunduğu yakın arkadaşı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenaze törenine katılmaması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Alişan'ın yaklaşık 20 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Tektaş'ın vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Mahsun Kırmızıgül, Şarkıcı Berkay ve Ceylan, Alişan ve ailesini hastanede yalnız bırakmadı.

Törene, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan gibi sanat camiasından bir çok ünlü isim ve sevenleri katıldı.

Yakın dostları Alişan'ı hastanede ve cenaze töreninde yalnız bırakmazken, yakın dostu Demet Akalın'ın katılmaması ise dikkat çekti.

KONSERDEYDİ İDDİASI

Demet Akalın'ın cenaze törenine neden katılmadığı merak konusu olurken, önce güneş alerjisi olduğu daha sonra ise konser vermek için sahneye çıktığı iddia edildi.

Akalın'ın dün sosyal medyada yayılan görüntüleri tepki çekti. Bodrum'da sahne aldığı iddia edilen şarkıcının konser görüntüleri paylaşıldı.

Akalın için "Dost kara günde belli olur bu yakışmadı", "Ne olursa olsun Alişan'ın yanında olmalıydı" ve "Rahatsız olduğu için cenazeye gitmedi ama konserde oynuyor" gibi birçok yorum yapıldı.

TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Demet Akalın, ölüm haberini aldıktan sonra Twitter'dan Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda, "Rabbim ailesine sabır versin olmadı uyanmak istemedi. Gitti" ifadelerine yer vermişti.