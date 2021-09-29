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    Gözleri yaşartan sahne! Gülben, Esat'a evlilik teklifi etti

    Ayrılmak üzere olan Gülben ve Esat, apartmanın çatısında buluştu ve evlilik kararı aldı. Gülben'in "Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" sözlerini duyan Esat, havalara uçtu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 10:26
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    Gözleri yaşartan sahne! Gülben, Esat'a evlilik teklifi etti

    2. sezonuyla adından söz ettirmeye devam eden Masumlar Apartmanı, dün akşam 40. bölümüyle ekrana geldi.

    Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben ve Esat'ın evlilik kararı damga vurdu.

    GÜLBEN, ESAT'A EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

    Çocukluğundan beri Esat'a aşık olan Gülben, hayatını değiştirecek bir karar verdi.

    Gülben, apartmanın çatı katında buluştuğu Esat'a çocukluğundan bu yana onun için hazırladığı defteri gösterdi.

    Yıllarca defterde Esat'la kendi fotoğrafını yapıştırarak birleştiren Gülben, "Son bir fotoğraf koymayalım mı oraya? Düğünümüzün fotoğrafını" dedi.

    Duygularını saklamayan Gülben, sözlerine "Bekleyecek ne yerim ne de sayfam kaldı artık. Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" diyerek devam etti.

    Gözleri yaşartan sahne! Gülben, Esat a evlilik teklifi etti #1

    DUYGUSAL ANLAR

    Teklife "Evet" cevabını veren Esat, Gülben'e sarılmak istedi. Bunun için önlem alan Gülben ise yanında getirdiği koruyucu kıyafeti ve eldiveni Esat'a vererek sarıldı.

    Gözleri yaşartan sahne! Gülben, Esat a evlilik teklifi etti #2

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