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    Gözlerine inanamadı! Berfu Yenenler'in 'hamilelik' şakasını duyan Eser'in o anları...

    Berfu Yıldız ile 2019 yılında hayatını birleştiren Eser Yenenler, eşinin 3.çocuk şakası ile takipçilerini gülümsetti. "Gerçek mi bu?" diyerek tepki veren Eser Yenenler, herkesi kahkahaya boğdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 12:39
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    Gözlerine inanamadı! Berfu Yenenler'in 'hamilelik' şakasını duyan Eser'in o anları...

    Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

    Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

    GÖZLERİNE İNANAMADI

    Berfu Yenenler, gebelik testine kalemle iki çizgi attıktan sonra eşi Eser Yenenler'in yanına gitti. Eser Yenenler, eşinin elinde gebelik testini görünce şaşkınlığını gizleyemeyip, "Bu ne, gerçek mi bu? ya delirme, gerçek mi bu?" şeklinde tepki verdi.

    Berfu Yenenler'in 'bazı kötü şakalar' mesajıyla paylaştığı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    İŞTE O ANLAR...

    Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası VİDEO

     

    Gözlerine inanamadı! Berfu Yenenler in hamilelik şakasını duyan Eser in o anları... #1

    Gözlerine inanamadı! Berfu Yenenler in hamilelik şakasını duyan Eser in o anları... #2

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