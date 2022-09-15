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    Gözlerinize inanamayacaksınız! Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı değişimiyle şoke etti...

    Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Mennan' karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Türkmen, yıllar içindeki değişimi ile herkesi şaşırttı.
    • 15.09.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:24
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    Gözlerinize inanamayacaksınız! Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı değişimiyle şoke etti...

    Yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003-2006 tarihleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vurmuştu.

    Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı gençlik dizisi Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu.

    Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme geliyor.

    En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz lisenin hademesi Mennan oluyor.

    Hareketleri ve komik sözleriyle izleyenleri kırıp geçiren Mennan karakterini hemen herkes çok sevdi.

    Mennan karakterine ise Erdal Türkmen hayat verdi. Mennan rolünün yanı sıra Yahşi Cazibe'deki Ziverbey karakteriyle de tanınan Erdal Türkmen, uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.

    İzleyiciler ise Türkmen'in şimdilerde ne yaptığını merak ediyor.

    Şimdilerde Youtube'a içerikler üreten ve mizahını sosyal medya platformlarına taşıyan oyuncu zaman içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

    İşte, Erdal Türkmen'İn son hali...

    Gözlerinize inanamayacaksınız! Hayat Bilgisi nin Mennan ı değişimiyle şoke etti... #1

    Gözlerinize inanamayacaksınız! Hayat Bilgisi nin Mennan ı değişimiyle şoke etti... #2

    Gözlerinize inanamayacaksınız! Hayat Bilgisi nin Mennan ı değişimiyle şoke etti... #3


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