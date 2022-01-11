Gözlerinizi alamayacaksınız! Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi bakın hangi ünlü manken çıktı

Survivor sunucusu Murat Ceylan, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ceylan'ın sevgilisi bakın hangi ünlü manken çıktı.

2013 yılında katıldığı Survivor yarışma programıyla hayatı değişen Murat Ceylan, bir yandan müzik bir yandan da sunuculuk kariyerini devam ettiriyor.

Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan, şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunun heyecanını yaşıyor.

Dominik'e gitmek için yola çıkan Survivor sunucusu Murat Ceylan, gitmeden önce bombayı patlattı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Ceylan, bakın gönlünü hangi mankene kaptırmış...

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle zaman zaman magazin gündemine gelen Murat Ceylan, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

Pek çok kişi tarafından özel hayatı merak konusu olan Ceylan, geçtiğimiz aylarda 2017 Miss Turkey 2. güzeli Pınar Tartan ile aşk yaşamıştı. Ancak çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

İŞTE YENİ SEVGİLİSİ

Bir dönem meslektaşı Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi genç manken Günce Gözütok çıktı.

Ceylan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Günce Gözütok ile aşk yaşadığını duyurdu.

GÜNCE GÖZÜTOK KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Günce Gözütok, Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yıllarda model olmaya karar verdi.

2018 yılından beri yurt dışında kariyer yapan Günce Gözütok, Balenciaga defilesinde yürüyen ilk Türk model oldu.

Paris Moda Haftası'nda yürüyen ikinci model olan Gözütok, çok zayıf ve esmer bulunduğu için Türkiye'de mesleğini sürdüremedi.

Kariyerini ABD'de devam etmeye karar veren Gözütok, New York Magazine'in 'Geleceğin Yıldızları' listesine girmeyi başardı.

Şimdilerde Survivor sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü model, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla büyük beğeni topluyor.