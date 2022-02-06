Gözleriyle büyülüyor! 7. Koğuştaki Mucize'nin Ova'sı Nisa Sofiya Aksongur'un şimdiki hali...

Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize filminde "Ova" karakterini oynayan Nisa Sofiya Aksongur, büyük beğeni topladı. Aksongur'un son halini görenler ise şaşıp kalıyor.

7. Koğuştaki Mucize, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

Filmde Ova karakterini canlandıran 11 yaşındaki Nisa Sofiya Aksongur, seyircilerin merak konusu oldu.

Küçük yaşta olmasına rağmen performansı ile izleyiciyi etkilemeyi başaran oyuncu, birçok projede yer aldı.

Memo'nun minik kızı Ova'yı oynayan Nisa Sofiya Aksongur'un Instagram pozlarını görenler, "ne çabuk büyümüş" yorumunda bulunuyor.

İşte Nisa Sofiya Aksongur'un şimdiki hali ve hakkındaki bilgiler..

NİSA AKSONGUR'UN BİYOGRAFİSİ

0 Mart 2011 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nisa Sofiya Aksongur, özellikle Muhteşem Yüzyıl adlı dizide oynadığı Hanzade karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bu zamana kadar DeFacto, Fiat, Samsung markalarının reklamlarında oynayan Nisa Sofiya Aksongur, ayrıca Lojman ve Nuh Tepesi gibi filmlerde de rol almıştır.

Minik yetenek Nisa Sofiya Aksongur, Adını Sen Koy adlı dizide Asya; Kuzgun adlı dizide ise Dila’nın çocukluğunu canlandırmıştır.

Nisa Sofiya Aksongur, ayrıca İlker Aksum, Celil’e Toyon, Aras Bulut İynemli ve Mesut Akusta gibi usta isimlerin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize adlı filmde Memo’nun kızı Ova rolünde oynamıştır.

Nisa Sofiya Aksongur son olarak Yeni Hayat adlı dizide Adem’in kızı Ece rolünde oynamıştır.