"Gözleriyle yedi bitirdi" Pınar Deniz'in Serenay Sarıkaya'ya bakışları gündem oldu Altın Kelebek'te "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen Pınar Deniz, Serenay Sarıkaya'ya bakışlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

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49.kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirildi.

Ünlülerin akın ettiği törende birbirinden yetenekli isimler ödüllere layık görüldü.

Geceye damga vuran isimlerden biri de Pınar Deniz oldu.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz, meslektaşı Serenay Sarıkaya'ya olan bakışlarıyla gündeme geldi.

Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldığı Aile dizisiyle "En İyi Dizi Çifti" ödülüne layık görüldü.

Bakışlar bakışlar...

İzleyicilerin gözünden kaçmayan detay, sosyal medyada kullanıcıların diline düştü.

O bakışları kimi küçümseyici, kimi de büyüleyici buldu.

İşte o çok konuşulan kare...