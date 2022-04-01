Gözlüklerini hiç çıkarmamışlardı! Cankan'ın örgülü saçlı solisti Malik Ayhan'ın değişimi hayrete düşürdü

Bir döneme damga vuran Cankan grubunun örgülü saçlarıyla dikkat çeken solisti Malik Ayhan, değişimiyle gündem oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Ayhan'ın son hali, hayranlarını şaşırttı.

Özellikle ''Yar Yar'' ve ''Yaranamadım'' adlı şarkıları ile ciddi bir çıkış yakalayan Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'tan oluşan Cankan grubu, 2000'li yıllara damgasını vurmuştu.

Rap ve arabesk müziği birleştirerek yeni bir tarz yaratan Cankan grubu, hem müzik hem de kişisel tarzlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ancak bir zaman sonra Cankan grubu üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın arasında bazı sorunlar baş göstermiş ve bu nedenle grup dağılmıştı.

Gözlüklerini asla çıkarmamalarıyla bilinen Cankan grubunun solisti Malik Ayhan, Fatih Altıntaş ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünmüştü

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.

CANKAN GRUBU ÜYESİ MALİK AYHAN HAKKINDA

19 Ağustos 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Konyalı olan CanKan grubunun üyesi Ayhan Malik, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı.

Ortak bir arkadaşları aracılığıyla bir araya gelen Fatih Altıntaş ve Ayhan Malik, birlikte müzik piyasasına katılma kararı alarak "CanKan" adını verdikleri grubu kurdu.

İlk olarak 2005 yılında "İbret Olsun" albümünü çıkaran grup, albümdeki "Yar Yar" parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı.

2007 yılında "Cayır Cayır" albümünü piyasaya süren grup, albümdeki "Yaranamadım" şarkısıyla büyük bir yükseliş yakalayarak geniş bir dinleyici kitlesi elde etmeyi başardı.

2008 yılından sonra aralarında tartışmalar olduğu iddia edilen CanKan grubu, yollarını ayırma kararı aldı.

SON HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Hem müzik tarzları hem de stilleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cankan grubu, gözlüklerini hiç çıkarmayarak büyük bir merak uyandırmışlardı.

Daha sonraları kameralara gözlüksüz bir şekilde yakalanan Cankan grubu, bir yayında da gözlüklerini çıkarmıştı.

Grubun örgülü saçlarıyla dikkati çeken solisti Malik Ayhan, 27 yıl sonra uzun örgülü saçlarını kestirdi.

Yeni bir imaja bürünen Malik Ayhan'ın yıllar içerisindeki değişimini görenler ise ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.