'Gözükmeyen ne kaldı' Bahar Şahin'in bacak ve derin göğüs dekoltesi akılları baştan aldı!

'Gözükmeyen ne kaldı' Bahar Şahin'in bacak ve derin göğüs dekoltesi akılları baştan aldı!

Gülümse Kaderine dizisiyle ekranlara dönen genç ve güzel oyuncu Bahar Şahin, Instagram'da beğeni topluyor. Şahin'in dekolteli kareleri, görenleri mest etti.

İlk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisinde yaşayan Bahar Şahin, kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden oldu.

12 yaşında İstanbul macerası başlayan Bahar Şahin, okul yıllarında da tiyatro ile yakından ilgilendi.

O Hayat Benim dizisinin ardından Yol Arkadaşım, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol alan Bahar Şahin, asıl çıkışını Zalim İstanbul dizisiyle yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul'da "Ceren" karakterine hayat veren oyuncu, rolüyle herkesin beğenisini kazandı.

Ardından kısa bir ara veren Bahar Şahin, Gülümse Kaderine adlı diziyle yeniden ekranlarda yerini aldı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri çeken Bahar Şahin, adından söz ettirmeyi başarıyor.

Bahar Şahin'den Instagram pozları

25 yaşındaki Bahar Şahin'in Instagram profili 2 milyona yakın takipçiye sahip.

Her bir paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan Bahar Şahin, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli kareleriyle nefesleri kesti.

Cesur kıyafetiyle kamera karşısına çeken güzel oyuncu, görenleri mest etti.

İşte Gülümse Kaderine'nin yıldızı Bahar Şahin'den cesur pozlar...