'Gözümüz gönlümüz açıldı!' Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteyi açtı, takipçileri coştu...

Sosyal medya içerikleriyle adını duyuran ve milyonlarca takipçiye ulaşan Şeyda Erdoğan, cesur pozlarıyla da gündeme geliyor. Derin göğüs dekoltesiyle kareleri paylaşan fenomen, beğeni topluyor.

Sosyal medya platformları YouTube ve Instagram'da içerik üreticisi olan Şeyda Erdoğan, 2 milyona yakın bir takipçiye sahip.

Henüz 24 yaşında olan fenomen Şeyda Erdoğan, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı.

1.55 boyundaki Erdoğan, güzelliği ve fiziği ile dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Kendisi gibi fenomen Burak Güngör ile uzun bir süre birliktelik yaşayan ve ardından yollarını ayıran Erdoğan, şimdilerde Anıl Azar ile aşk yaşıyor.

Değişik makyajlarıyla videolar paylaşan Erdoğan, kıyafet seçimleriyle de Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Şeyda Erdoğan'dan cesur pozlar

Sosyal medyada milyonlara ilham olan genç fenomen, iddialı pozlarıyla takipçilerinden beğenileri topluyor.

Son olarak turuncu göz ve dudak makyajı ile kamera karşısına geçen fenomen, siyah derin dekoltesiyle poz verdi.

Fiziğini öne çıkaran Erdoğan'ın peş peşe yayınladığı 3 karesine beğeni ve yorum yağdı.