Gözünden dudağına tıpatıp aynı! Nurgül Yeşilçay'ın ablası değil ikizi mübarek... Setlere dönen oyuncu Nurgül Yeşilçay, Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veriyor. İzleyiciler, Nurgül Yeşilçay hakkında araştırma yaparken, kız kardeşinin benzerliği karşısında şoke oldu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın ablası...

"Asmalı Konak" dizisindeki Bahar Karadağ rolü ile milyonların gönlünü fetheden Nurgül Yeşilçay, oyunculuğunu konuşturmaya devam ediyor.

Şimdilerde dizi setlerine geri dönme kararı alan Yeşilçay, Kanal D ile el sıkıştı.

Veda Mektubu dizisinde başrol karakteri Alanur Yıldız ile sevenlerini şaşırtan ünlü oyuncu, gündeme oturmayı başardı.

Özel hayatıyla da merak konusu olan Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Fotokopi gibiler

2 ablası ve 1 erkek kardeşi bulunun Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyada gündem oldu.

Birkaç yıl önce Nurgül Yeşilçay ile ortak gelinlik mağazası açan Hacer Yeşilçay, oyuncuya ikizi kadar benziyor.

Göz renginden dudak şekline kadar kardeşinin tıpatıp aynısı olan Hacer Yeşilçay zaman zaman kardeşleri ve Nurgül Yeşilçay'ın oğluyla paylaşım yapıyor.

İşte Yeşilçay kardeşler...