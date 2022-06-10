Gözyaşları şelale! Hepsi Grubu'nun Eren'i meğer anneymiş... İşte dünya tatlısı kızı

Hepsi Grubu'nun üyelerinden olan Eren Bakıcı'nın sessiz sedasız evlendiği hatta anne olduğu ortaya çıktı. Cemre Kemer ile olan anne-kızlı fotoğrafları, sosyal medyayı salladı.

2005 ve 2015 yılları arasında etkinliğini sürdüren Hepsi Grubu, şarkılarıyla herkesin kısa süre içerisinde tanıdığı isimler haline geldi.

Cemre, Eren, Gülçin ve Yasemin'den oluşan grubun dağılması hayranlarını üzerken, üyeler ise farklı yollara gitti.

Cemre Kemer ve Gülçin Ergül sosyal medya üzerinden aktifliklerini sürdürdü ancak Eren Bakıcı ile Yasemin Yürük daha farklı alanlar tercih etti.

Yasemin Yürük kendisini spora adarken, Eren Bakıcı ise daha sessiz ve doğayla iç içe bir hayata yöneldi.

Diğer üyelere göre daha az fotoğraf paylaşan Eren Bakıcı'nın geçtiğimiz günlerde sessiz-sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Hayranlarını şoke eden bu hareket sonrası eşiyle fotoğrafı çıkan Eren Bakıcı, meğer 7 ay önce anne olmuş..

Eren Bakıcı ve kızı

Geçtiğimiz haftalarda evlenip Bursa'ya yerleştiği ortaya çıkan Eren Bakıcı'nın anne olduğ öğrenildi.

7 aylık bir bebeği olan Eren Bakıcı, yeni bir paylaşımda bulundu. Cemre Kemer ile paylaşım yapan Bakıcı, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Bebeğine Tayga adını koyan Bakıcı, sosyal medyada dikkati çekti. Daha önce çok duyulan bir isim olmayan Tayga'nın anlamı merak edilir oldu. Tayga isminin Türk-Moğol Mitolojisi ile alakalı olduğu öğrenildi.