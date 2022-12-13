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    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! DJ Khaled, Mike Tyson ile gittiği Kabe’de gözyaşlarına hakim olamadı!

    Filistin asıllı Amerikalı DJ Khaled, dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ile beraber Umre ziyareti için Mekke'ye gitti.
    • 13.12.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:00
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    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! DJ Khaled, Mike Tyson ile gittiği Kabe’de gözyaşlarına hakim olamadı!

    Müslüman olduktan sonra Malik Abdülaziz ismini alan dünyaca ünlü boksör Mike Tyson umre yaptı.

    Mike Tyson ile birlikte Kabe'yi ziyaret eden Filistin asıllı Amerika'lı DJ Khaled Kabe'de gözyaşlarına hakim olamadı.

    DJ Khaled'in bu görüntüsü sosyal medyada gündeme otururken ünlü isim o anlarını 32 milyon takipçili instagram hesabından paylaştı.

    DJ Khaled "Kabe'yi gördüğüm an gözlerimden sevinç gözyaşları aktı" ifadelerini kullandı.

    İşte DJ Khaled ve Mike Tyson'ın Mekke ziyaretinden kareler..

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! DJ Khaled, Mike Tyson ile gittiği Kabe’de gözyaşlarına hakim olamadı! #1

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! DJ Khaled, Mike Tyson ile gittiği Kabe’de gözyaşlarına hakim olamadı! #2

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! DJ Khaled, Mike Tyson ile gittiği Kabe’de gözyaşlarına hakim olamadı! #3

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! DJ Khaled, Mike Tyson ile gittiği Kabe’de gözyaşlarına hakim olamadı! #4


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