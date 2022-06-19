Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...

Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...

ATV ekranlarının yeni yapımı Gül Masalı hakkındaki aramalarda, dizi çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. Peki Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte detaylar...

Gül Masalı dizisi, 19 Haziran Pazar akşamı seyircisiyle buluşuyor.

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın yapımını Pastel Film, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

Başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Arif Pişkin ile Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Gül Masalı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Gül Masalı dizisinin nerede çekildiği de merak konusu oldu.

Peki, Gül Masalı nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte ayrıntılar..

Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Gül Masalı dizisinin çekimler Isparta'da başladı. Ardından İstanbul’da çekime devam eden Gül Masalı, Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde geçiyor.