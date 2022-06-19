Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
345.555
3.79%
BTXN Coin
7.59
-3.06%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...

    ATV ekranlarının yeni yapımı Gül Masalı hakkındaki aramalarda, dizi çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. Peki Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...

    Gül Masalı dizisi, 19 Haziran Pazar akşamı seyircisiyle buluşuyor.

    ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın yapımını Pastel Film, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

    Başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Arif Pişkin ile Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Gül Masalı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

    Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

    Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Gül Masalı dizisinin nerede çekildiği de merak konusu oldu.

    Peki, Gül Masalı nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte ayrıntılar..

    Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor?

    Gül Masalı dizisinin çekimler Isparta'da başladı. Ardından İstanbul’da çekime devam eden Gül Masalı, Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde geçiyor.

    Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri... #1

    Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri... #2

    Gül Masalı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri... #3


    İlginizi Çekebilir

    Apple çalışanları, bir ilke imza attı
    Teknoloji

    Apple çalışanları, bir ilke imza attı

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Süleyman Soylu, nikah şahidi oldu
    Politika

    Süleyman Soylu, nikah şahidi oldu

    Görüş Bildir