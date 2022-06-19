Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülperi Özdemir kimdir, kaç yaşında? Oynadığı diziler...

ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı'nda "Gonca" karakterine hayat veren Gülperi Özdemir dikkatleri çekti. Peki Gülperi Özdemir kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun kaleme aldığı Gül Masalı dizisi, yaz sezonuna damgasını vurmaya geliyor.

Başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Arif Pişkin ile Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Gül Masalı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Dizide Gonca karakterine hayat veren oyuncu Gülperi Özdemir, hem performansı hem de güzelliği ile seyircilerin dikkatini çekti.

Gülperi Özdemir hakkındaki bilgiler, arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki Gül Masalı'nın Gonca'sı kimdir, kim oynuyor? Gülperi Özdemir kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler...

Gül Masalı dizisi Gonca karakteri kimdir?

Endüstri mühendisi. Annesiz büyümüş. Kendi ayakları üzerine basmaktan başka çaresi kalmayınca, hayatın zorlukları karşısında güçlü durmayı öğrenmiş. Duygularını yoğun şekilde yaşıyor. Gerektiğinde risk almak pahasına, ani kararlar veriyor. Haksızlık karşısında susmayan Gonca, kendi iç sesine kulak veren, sıra dışı, çocuksu mutluluklara sahip, renkli bir kadın.

İşten ayrılmak zorunda kaldığı gün, Isparta'dan gelen bir haberle hayatı değişir. Yıllar önce kaybettiği annesinden miras kalan ev ve gül bahçesi, Gonca için yeni bir yaşamın kapılarını aralar. Ailesinin geçmişiyle ilgili gerçekleri öğrenirken, çalışan çiftçi kadınların güçlü destekçisi olacak Gonca'ya, mücadele dolu yolculuğunda Fatma Ana rehberlik yapacaktır. Kalbinin asıl sahibi Toprak'la aralarında büyüyen aşk ise, bir masala dönüşecektir.

Gülperi Özdemir kimdir?

Son olarak "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisiyle ekranlarda olan Gülperi Özdemir, Gül Masalı ile yeniden döndü.

32 yaşında olan ve 18 Kasım 1990 tarihinde Almanya Frankfurt'ta doğan Gülper Özdemir, hayatlarını Almanya’da devam ettiren bir ailenin çocuğudur.

Anne ve babasının Sinoplu olmasından dolayı Gülper Özdemir aslen Sinop’ludur.

Ortaokulu ve lise eğitimini Almanya’da yapan Gülper Özdemir, ABD Truman State Universty'den mezun olmuştur. Aynı zamanda Almanya’da Rhein Main University of Applied Sciences okulundan da eğitim almıştır.

Oyunculuk eğitimine ise lise ve üniversite senelerinde pek çok tiyatro topluluğunda yer alarak yine Almanya’da başlamıştır. Tiyatro ile lisede tanışmış olan Gülper Özdemir ilk olarak Bonnie&Clyde’ın Bonnie’si olarak bir tiyatro oyununda sahneye çıkmıştır.

Gülper Özdemir’in Türkiye’deki ilk oyunculuk deneyimi Bana Sevmeyi Anlat isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Ardından, Beyaz Gece, Bana Sevmeyi Anlat, Kara Yazı,Tutsak,Meleklerin Aşkı ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almıştır.

Gülper Özdemir, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Aykaç ile aşk yaşamaktadır.