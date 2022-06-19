Gül Masalı'nın Toprak Atabey'i Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşında? Oynadığı diziler...

ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı'nda "Toprak Atabey" karakterine hayat veren Erdem Kaynarca dikkatleri çekti. Peki Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun kaleme aldığı Gül Masalı dizisi, yaz sezonuna damgasını vurmaya geliyor.

Başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Arif Pişkin ile Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Gül Masalı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Dizide Toprak Atabey karakterine hayat veren oyuncu Erdem Kaynarca merak konusu oldu.

Erdem Kaynarca hakkındaki bilgiler, arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki Gül Masalı'nın Toprak'ı kimdir, kim oynuyor? Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler...

Gül Masalı dizisi Toprak Atabey karakteri kimdir?

Adı gibi toprağı ve onun sağladığı dinginliği seviyor. Mimar, ama lavanta yetiştiren ailesinin işle ilgili sorumluluğunu üzerine almış. Anne babasıyla kurduğu mesafeli ilişki, yurtdışında yalnız geçirdiği yıllar, gönlünü kaptırdığı ve sonra onunla Türkiye'ye dönmeyi reddettiği için ayrıldığı sevgilisi Ece…

Tüm bunlar onda, kökü sağlam ağaç gibi, bir yere ait olma ihtiyacını kuvvetlendirmiş. Hayal gücü geniş, ama düş dünyası herkese kolay kolay açılmıyor.

Toprak, Gonca'yla karşılaştığında aşkın okunu kalbinin tam ortasından yer. Gonca'nın korkularını yenmek, onun güvenini kazanmak ve Ece'nin evlenme teklifleriyle Gonca arasında seçim yapmak zorunda kalan Toprak, sert fırtınalarda dalları yere uzanan ağaçlara dönecektir. Kırılsa bir daha kökünü bulamayacak, eğilse başı üstündeki göğü kaybedecek bir ağaç...

Erdem Kaynarca kimdir?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdem Kaynarca, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünü de bitirmiştir.

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyununda oynamıştır.

Arzu Tramvayı, En Kötü İş, Luna Park Oyunları, Bahar Noktası, Trendeki Yabancı, Gövde Gösterisi, Kadınlar Devleti, Romeo & Juliet, Merhaba, Martı, Performansçı gibi tiyatro oyunlarında yer alan Erdem Kaynarca'nın ilk dizi deneyimi Kalp Atışı'dır.