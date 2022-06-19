Gül Masalı'nın yıldızı Gülperi Özdemir'in sevgilisi rol arkadaşı çıktı! İşte aşkın kareleri...

Gül Masalı dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Gülperi Özdemir'in özel hayatı da merak ediliyor. Meslektaşı ile aşk yaşayan Özdemir'in gönlünü yaptırdığı yakışıklı ise, duyanları şaşırtıyor.

Almanya'da doğup büyüyen ve ardından Türkiye macerasına başlayan Gülperi Özdemir, yer aldığı projelerde adından söz ettirmeyi başarıyor.

Çocukluk yıllarından beri oyunculuk sevdalısı olan ve eğitimini de bu doğrultuda şekillendiren Gülperi Özdemir, Türkiye’deki ilk oyunculuk deneyimi Bana Sevmeyi Anlat isimli dizi ile gerçekleştirdi.

Ardından, Beyaz Gece, Bana Sevmeyi Anlat, Kara Yazı,Tutsak,Meleklerin Aşkı ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol aldı.

Şimdilerde ise ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı'nda "Gonca" karakteriyle başrolü oynayan güzel oyuncu, performansı ile göz dolduruyor.

Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan Gülperi Özdemir, aşk hayatına dair de paylaşımlar yapıyor.

Gülperi Özdemir'in sevgilisi kim soruları izleyicilerin merak konusu olurken, Instagram paylaşımı gerçekleri ortaya çıkardı.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu'nun rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin devamı 'Kıbrıs Zafere Doğru' oyuncularından Gülper Özdemir gönlünü rol arkadaşına kaptırdı.

Gülperi Özdemir'in sevgilisi tanıdık çıktı

Gülperi Özdemir, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Aykaç ile bir süredir birliktelik yaşıyor.

Oyuncuların, projenin final yapmasından sonra sevgili olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık üç aydır birlikte olduğu öğrenilen Özdemir ile Aykaç, aşklarını Instagram'dan ilan etti.

İlk zamanlar ilişkilerini saklayan ve gittikleri yerlerde ayrı ayrı paylaşım yapan oyuncular, Batum tatilinde sevgili olduklarını duyurdu.

Mehmet Aykaç, adını ilk olarak Kırgın Çiçekler dizisi ile duyurmuştu.

İşte çiftin aşk pozları...