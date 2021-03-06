Gülay kimdir? Şarkıcı Gülay kaç yaşında, nereli? Gülay Sezer'in hastalığı neydi?

90'lı yıllara damga vuran Şarkıcı Gülay, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor. Seyirciler, Şarkıcı Gülay'ın hayatını merak ediyor. Peki, Gülay kimdir?

Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de ''Cesaretin Var mı Aşka'' şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Gülay oldu.

Gülay'ın hayatı ve biyografisi seyirciler tarafından merak edildi. ''Gülay kimdir? Şarkıcı Gülay kaç yaşında, nereli?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Birer sene arayla böbrek ve rahim kanserine yakalanan Gülay, uzun süren tedavilerden sonra sağlığına tekrar kavuştu.

Peki, Gülay kimdir? Şarkıcı Gülay kaç yaşında, nereli? İşte, Şarkıcı Gülay hakkında merak edilenler..

ŞARKICI GÜLAY KİMDİR?

24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şarkıcı Gülay, müzik hayatına 5 yaşındayken babası ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer'in bağlamayla çaldığı türkülere eşlik ederek başlamıştır.

Babası tarafından eğitilen Gülay, aynı zamanda uzun yıllar diş teknisyenliği yapmış ancak müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakmıştır.

2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başlamış ve bu bölümü 2007 yılında birincilikle tamamlamıştır.

Gülay, Gülay Sezer adıyla 1988'de arabesk albümü "Her Akşam", 1995 yılında "Cesaretin Var mı?" ve 1997'de Bir Sevi Masalı adlı pop albümlerini çıkarmıştır.

Daha sonra Gülay, albüm çalışmalarına ara vererek 1999 yılında BRT Televizyonu için "Damlalar" isimli halk müziği programını hazırlayıp sunmuştur. 2001 yılında Kalan Müzik'ten Damlalar, 2003 yılında Damlalar 2 adlı halk müziği albümlerini ve 2005 yılının başında da Adı Yok isimli pop albümünü çıkarmıştır.

2006 yılında Seyhan Müzik imzasıyla Dalgalar isimli halk müziği albümünü, 2011 yılında ise yine bir pop albümü olan Aşkhane'yi çıkaran Gülay, bunun dışında İstanbul Kanatlarımın Altında adlı filmin "Aşk" adlı şarkısının sözlerini yazmış ve seslendirmştir.

Ayrıca ''Yaşama Hakkı'' adlı filmin aynı adı taşıyan şarkısının sözlerini yazmış ve seslendirmiştir. Hamam isimli film için "İstanbul Uyurken" adlı besteyi ve tüm bunların yanında birçok televizyon dizisinin jeneriklerini seslendirmiştir.

Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 yıl boyunca müzik dalında "Yılın İletişimcileri" ödülünü, 1996 yılında "İFA Müzik Ödülü"nü, 2000 yılında Motif Halk Bilim Ödülleri'nden "Müziğe Teşvik" ödülünü, yine 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nden "Yılın Programcısı" ödülünü, 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Halk Müziği Programı" ödülünü, 2007'de "34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü"nü almıştır.

15 Şubat 2015 tarihinde, müzisyen Serkan Boran ile evlenen Gülay'ın 1992 doğumlu Nilban adında bir kızı vardır.