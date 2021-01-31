Gülben Ergen kaç yaşında, nereli? Gülben Ergen kaç kez evlendi, kaç çocuğu var?

Gülben Ergen kaç yaşında, nereli? Gülben Ergen kaç kez evlendi, kaç çocuğu var?

Dadı karakteri ile televizyon dünyasının hafızasına kazınan Gülben Ergen, yıllar sonra yeniden ekranlarda.. Menajerimi Ara dizisine konuk olan Gülben Ergen hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Her hafta birbirinde farklı ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm konuğu Gülben Ergen oldu.

Şarkıcı ve oyunculuk kariyeriyle milyonların sevgisini kazanan Gülben Ergen, en son Dadı dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.

3 erkek çocuğu annesi olan Gülben Ergen hakkındaki bilgiler, seyirciler tarafından araştırılıyor.

Gülben Ergen kaç yaşında, nereli, kaç kez evlendi? gibi sorular merak konusu oldu. İşte Gülben Ergen'in hayatına dair merak edilenler..

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de Mazhar ve Gülser Ergen’in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi’nde bitirdi.

Ergen, 1987’de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.

Ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi de Kadıköy Ticaret Lisesinde okuyan Ergen, liseyi bitirdikten sonra sanat kariyerinin ilk adımlarını attı. Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.Hayatının dönüm noktası olan 1987 yılında Hürriyet Sinema güzellik yarışmasında 2. seçildi.

Kariyer hayatına ilk olarak mankenlik ile başlayan sanatçı, Kenan Kalay ile başrollerini paylaştığı ‘Deniz Yıldızı’ isimli film ile sinema hayatına atıldı. Sonrasında Aydan Şener ile oynadığı ‘İki Kızkardeş’ filminde yine bir başrolde hayranlarının karşısına çıktı.

Ardından 1990’lı yıllarda Fırat, Marziye ve Dadı dizileri ile oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Ergen, bunun yanı sıra şarkıcılıkta da piyasaya çıkardığı albümleri ile kendini kanıtlamayı başardı.

GÜLBEN ERGEN KAÇ KERE EVLENDİ?

Gülben Ergen, 2004 yılında Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile dünya evine girdi.

Ergen, 11 Nisan 2012 yılında Mustafa Erdoğan ile olan evliliğini bitirdi.

28 Eylül 2014 tarihinde ise TV sunucusu Erhan Çelik ile evlenen başarılı sanatçı, düğününü İzmir’in Selçuk ilçesinin Şirince köyünde yaptı. 2 yıl süren evliliğin ardından 6 Aralık 2016 tarihinde boşandılar.

GÜLBEN ERGEN'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mustafa Erdoğan'dan 18 Ocak 2007 tarihinde bir erkek çocuk doğuran Ergen çocuğunun adını Atlas koydu.

Daha sonra 22 Haziran 2009 tarihinde Ares ve Güney isminde ikiz çocuk dünyaya getirdi.